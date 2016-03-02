Ультрас "Динамо" потроллили ФФУ: сравнили с печальным клоуном

Во время первого матча ¼ Кубка Украины между "Александрией" и киевским "Динамо" киевские ультрас высмеяли работу Федерации футбола Украины.

Киевским болельщикам не понравилось то, что до сих пор неизвестна дата проведения ответных матчей четвертьфинал Кубка Украины, пишет ТСН.

Ультрас "Динамо" вывесили баннер с изображением клоуна и саркастической надписью. "Это — печальный клоун, он работает в ФФУ и не знает, когда же будет ответный матч 1/4 финала!" — написали ультрас.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ответного матча 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и командой "Оболонь-Бровар" на НСК "Олимпийский" вывесили баннер, в котором содержались угрозы в адрес Федерации футбола Украины ("ФФУ. Наступного разу спалимо вас!").

Фото: wbc.kiev.ua.