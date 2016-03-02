42-й клуб "Sport Life" откроется в ЖК "Времена года"

Начало весны для любителей спортивного образа жизни ознаменовалось открытием еще одного клуба сети Sport Life. На этот раз он разместился в Киеве по адресу ул.Кудряшова,16, где до этого находился фитнес-клуб "Времена года".

Об этом 2 марта было объявлено на пресс-конференции в ИА "УНИАН".

"Открыто опишу эту историю. Для жителей ЖК "Времена года" изначально было построено здание, спроектированное под фитнес-центр. Первым оператором стала сеть фитнес-клубов "Планета Фитнес". Не получилось", — сообщает Игорь Коваленко, владелец недвижимости по адресу Кудряшова, 16. Причины такого фиаско спикер не уточнял, но предположил, что возможно виной тому послужило то, что "это была не украинская сеть, а локальный менеджмент не справился с поставленными задачами, все было по остаточному принципу и не на должном уровне".

Но у клуба "Планета Фитнес" были последователи. "Следующим оператором объекта стала сеть фитнес-клубов "СпортЛэнд". Они взяли на себя обязательства. Не получилось снова. — говорит Игорь Коваленко. — После возникновения проблем, мы решили оперировать клубом самостоятельно, так появился фитнес-клуб "Времена года". Но это оказалось сложней, чем мы предполагали".

Не смотря на это, клиенты фитнес-клуба "Времена года" смогут поддерживать свою физическую форму теперь уже в сети "Sport Life", переоформив свои клубные карты. "Это далеко не первый случай спасения нами коллег по рынку. Sport Life взял в управление такие фитнес-клубы как: "FreeStyle", "Планета Фитнес" на Днепровской набережной, "Триумф", "Gold Fitness" и другие локальные клубы", — сообщает Юлия Павленко, руководитель пресс-службы группы компаний "Sport Life". — "Мы всегда выполняем взятые на нас обязательства, как перед клиентами так и перед партнерами, что мы доказали не смотря ни на какие кризисы".