Шарапова попалась на допинге: провалила тест во время Открытого чемпионата Австралии

Известная российская теннисистка Мария Шарапова провалила тест на допинг во время Открытого чемпионата Австралии.

По словам самой Шараповой, в ее организме найден препарат мельдоний, сообщает Lenta.ru.

"Я провалила допинг-тест во время Открытого чемпионата Австралии. Письмо об этом от Международной федерации тенниса (ITF) я получила несколько дней назад. В моей крови обнаружили мельдоний. Принимала этот препарат на протяжении 10 лет, он был легален. С 1 января 2016 года он оказался под запретом, о чем я не знала. Это моя ошибка, и я несу полную ответственность за это. Я подвела своих фанатов и свою семью. Не знаю, какие будут последствия. Я не хочу завершать карьеру таким образом. Надеюсь, что у меня будет еще шанс играть в теннис", — заявила спортсменка.

Сообщается, что 28-летняя спортсменка не выходила на корт с 26 января, когда проиграла американке Серене Уильямс в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В то же время компания-производитель одежды Nike приостановила спонсорский контракт с Шараповой.

"Мы огорчены и удивлены новостями о Марии Шараповой. Мы решили приостановить отношения с Марией до завершения расследования. Мы продолжаем следить за ситуацией", — говорится в заявлении Nike, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Как пишет Bloomberg, из-за проблемного допинг-теста Шарапова в ближайшее время может потерять 298 тыс. долларов. Такую сумму она получила в качестве призовых за участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). На этом турнире россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила американке Серене Уильямс.

Отмечается, что в июне 2015 года Шарапова 11-й год подряд была признана самой состоятельной спортсменкой по версии Forbes. Как подсчитал журнал, за прошедший до этого год она заработала 29,7 млн долларов. При этом только 6,7 млн долларов из них составили призовые за участие в турнирах. Рекламные контракты принесли теннисистке 23 млн долларов.

Экс-первая ракетка рейтинга Шарапова в течении карьеры выиграла все турниры "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии, Франции (дважды), США и самый престижный и популярный в мире тенниса Уимблдонский турнир.

Напомним, ранее сообщалось, что Шарапова вошла в рейтинг журнала Forbes 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей.