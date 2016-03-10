Игра с новой историей: анонс матча Лиги Европы "Шахтер" — "Андерлехт"

10 марта 2016, 08:53

"Горняков" ждет сложный матч, уверен Луческу.

Мирча Луческу

Сегодня, 10 марта, вечером на поле "Арены Львов", на стадии 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" сразится с бельгийским "Андерлехтом".

Накануне матча главный тренер "горняков" Мирча Луческу заявил, что важно не пропустить дома, а уж как сыграет команда — это другая проблема, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

— Мистер, известно, что у вас старые счеты с "Андерлехтом". Вы встречались с этой командой еще 26 лет назад, возглавляя бухарестское "Динамо", проиграли им в полуфинале Кубка кубков. Если сравнивать тот великий "Андерлехт" 1980–1990-х годов и нынешнюю команду, в чью пользу будет сравнение?

— Очень сложно сравнивать эти две команды. Трудно было играть тогда с "Андерлехтом". Как раз было время революции, и условия были очень непростыми, даже полиции не было. У них тогда в составе было семь игроков-голландцев, и тренер был голландец. Ко всему этому еще и судья попался голландец. Шансы их выбить были небольшими. Хотя у нас были варианты. Сейчас, как и раньше, в составе "Андерлехта" много иностранцев. Хорошие результаты, как в Лиге Европы, чередуются с не очень хорошими. Нет стабильности, как это было раньше, когда "Андерлехт" постоянно становился чемпионом Бельгии. В целом это хорошо организованная команда, в составе которой силовые игроки. Есть и техничные, очень быстрые футболисты в линии атаки. В то же время они проповедуют тот же стиль игры, что и многие команды в чемпионате Бельгии, на протяжении всего поединка поддерживают очень высокий темп. Команда, которую непросто взять. Они бьются за каждый мяч на футбольном поле, играют в активном прессинге, быстро возвращаются в оборону после срыва атаки, но в то же время допускают технические ошибки. Нас ждет сложный матч. "Андерлехт" не очень хорошо сыграл в последнем туре с "Мускроном", как и мы, кстати, с "Ворсклой". Но мы победили, а они проиграли 1:2. Надеюсь, что у нас настроение получше, чем у соперника.   

— Будут ли матчи с "Андерлехтом" чем-то напоминать встречи с "Шальке"? И как объяснить такую удачную и надежную игру Андрея Пятова после возобновления сезона?

— У каждого матча своя история! Поэтому завтра тоже будет игра с новой историей. Что же касается Пятова, я бы хотел, чтобы завтра его не сильно беспокоили. Очень важно дома не пропустить. А как мы сыграем — это уже другая проблема.

— Вы уже определились с нападающим на матч с "Андерлехтом"? Это будет Феррейра или Гладкий? Возможно, вы дадите шанс Эдуардо?

— Я приму это решение только завтра. Сегодня не могу ответить на ваш вопрос.

— В каком состоянии сейчас, после повреждения, находится Гладкий?

— Ясно, что ни одному футболисту не приятно быть запасным. И от него самого зависит возвращение на его осенний уровень, когда он был основным игроком.

— Завтра не будет играть основной опорник — Степаненко. Насколько сложно его заменить? И изменится ли структура игры в силу его отсутствия?

— Это очень опытный футболист. Конечно, нам бы понадобился такой исполнитель в середине для борьбы с игроками "Андерлехта". Но я верю в тех футболистов, которые его заменят, и в то, что завтра они покажут хорошую игру. "Андерлехт" намного лучше действует в Лиге Европы, чем во внутреннем чемпионате. Наглядные примеры — матчи с "Олимпиакосом", "Монако" и "Тоттенхэмом".

— Предыдущий матч очень здорово провел Тайсон. Можно ли сказать, что он становится лидером после ухода Тейшейры?

— Сегодня можно сказать, что он является лидером атакующей линии. С каждой игрой Тайсон становится все более уверенным. Скорее всего, он сейчас заменяет Тейшейру. И, повторюсь, делает это достаточно уверенно.

Соперник

Накануне матча наставник "Андерлехта" Бесник Хаси отметил, что с "Шахтером" не сыграет Леандер Дендокер. Также известно о травмах Лейя-Исеки и Обрадовича, однако эти исполнители не являются для бельгийской команды ключевыми. В отличие от Энди Нахара, который регулярно выходил на поле в предыдущих играх Лиги Европы. Участие гондурасца находится под вопросом — решение по нему будет принято непосредственно в четверг.

Интересные факты

"Шахтер" проведет девятый матч против бельгийских клубов и первый — против "Андерлехта".

На счету "Шахтера" 299 мячей в еврокубках.

Арбитр матча — Артур Диаш (Португалия)

Ассистенты — Бертину Миранда, Руй Тавареш (оба — Португалия)

Дополнительные помощники — Жоау Пиньейру, Косме Машаду (оба — Португалия)

Четвертый арбитр — Бруну Родригеш (Португалия)

Судейский наблюдатель — Бертран Лайек (Франция)

Напомним, на предыдущей стадии турнира "Шахтер" прошел немецкий "Шальке" (ничья 0:0 во Львове и выездная победа 3:0). "Андерлехт" в 1/16 финала одолел "Олимпиакос" — для этого в ответной встрече в Пирее бельгийцам понадобилось дополнительное время.

фото: shakhtar.com 

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Лига Европы Шахтер Луческу Львов Андерлехт
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