Луческу о победе над "Андерлехтом": "Шахтер" бился за каждый мяч

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" его подопечные заслужили победу.

Об этом он сообщил после противостояния в эфире телеканала "Футбол 1", пишет УНИАН.

В то же время наставник "горняков" подчеркнул, что игра получилась очень сложная.

"Мы заслужили эту победу, бились за каждый мяч. Очень хорошо провели первый тайм, но во втором тайме чувствовалось, что нет Тайсона", — отметил Луческу.

По данным тренера, через футболиста шли все нити игры. "Нас ждет очень тяжелая игра в Брюсселе (17 марта — ред.). "Андерлехт" — сильная, мощная и агрессивная команда", — приводят его слова журналисты.

Напомним, матч между "Шахтером" и "Андерлехтом" состоялся 10 марта во Львове, в его ходе "горнякам" удалось трижды поразить ворота соперника. Видео голов можно посмотреть здесь.