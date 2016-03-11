В Федерации футбола представили новый логотип

Новый логотип выглядит сильным, прогрессивным, динамичным, отметили разработчики.
В пятницу, 11 марта, на конгрессе Федерации футбола Украины был представлен новый логотип организации.
Разработкой нового логотипа занималась компания из Ирландии, пишет Matchday.
"Новый логотип выглядит сильным, прогрессивным, динамичным и внушающим доверие", — отметила представитель ирландской рекламной компании.
Напомним, ранее была презентована новая форма, в которой сборная Украины сыграет на Чемпионате Европы во Франции.
Фото: Мatchday.ua.