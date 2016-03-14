Чемпионкой мира по шахматам стала китаянка: обыграла украинку

В городе Львов завершилась девятая партия (всего должно быть 10) матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин, в которой китаянка Хоу Ифань обыграла украинку Марию Музычук и досрочно завоевала титул.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что игра завершился со счетом 6:3 в пользу соперницы нашей соотечественницы.

"Девятая партия не была самой продолжительной по времени в этом матче, уже после 46-го хода китаянки Музычук признала свое поражение", — отметили журналисты.

По их данным, в предыдущих восьми партиях украинка не смогла одержать ни одной победы, сведя четыре партии вничью и проиграв вторую и шестую. Таким образом, 22-летняя Хоу Ифань в четвертый раз в карьере стала чемпионкой мира.

Напомним, Мария Музычук в 2015 году завоевала чемпионский титул, обыграв в финале проходившего в Сочи (РФ) матча россиянку Наталию Погонину. Узнать больше о достижении нашей соотечественницы можно здесь.