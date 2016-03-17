Фоменко не вызвал в сборную футболистов, выступающих в России

Накануне товарищеских матчей сборной Украины с командами Кипра и Уэльса главный тренер украинской дружины Михаил Фоменко огласил список вызванных футболистов.

Фоменко не стал вызывать в сборную форварда "Кубани" Евгения Селезнева, сообщает ФФУ.

Также в числе озвученных официальным сайтом ФФУ фамилий нет защитника "Рубина" Андрея Пилявского и защитника "Амкара" Богдана Бутко. При этом официальные сайты этих клубов ранее сообщали о том, что Пилявский и Бутко получили вызовы в сборную.

Вместе с тем, приедет в сборную Евгений Коноплянка, который получил травму в недавнем матче за "Севилью".

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция), Никита Шевченко ("Заря").

Защитники: Артем Федецкий ("Днепр"), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все — "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Никита Каменюка ("Заря").

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все — "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Александр Караваев, Иван Петряк (оба — "Заря"), Анатолий Тимощук ("Кайрат", Казахстан), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания).

Нападающие: Роман Зозуля ("Днепр"), Филипп Будковский ("Заря"), Артем Кравец ("Штутгарт", Германия).

Напомним, ранее сообщалось, что одним из тренеров сборной Украины стал Андрей Шевченко.