Украинские юноши разгромили турок и вышли на Евро-2016

Юношеская сборная Украины, сформированная из футболистов 1999 года рождения, одержала вторую победу в элит-раунде, а вместе с ней получила путевку на чемпионат Европы.

В матче 2-го тура соревнований украинцы обыграли сборную Турции со счетом 3:0, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Отмечается, что с первых минут матча украинцы завладели инициативой — игра преимущественно проходила на половине поля сборной Турции. Особую угрозу несли стандартные положения, которых у украинцев было немало в первом тайме. Но, повести в счете "сине-желтые" сумели лишь на 35-й минуте. Сергей Булеца, который был самым активным в составе украинцев, открыл счет забитым мячам.

После перерыва, рисунок игры не изменился, и справедливым итогом этого стало очередное взятие ворот на 49-й минуте – вновь отличился Булеца. Однако два пропущенных мяча турков только заставили активно идти вперед и создавать опасные моменты. Однако дивидендов это им не принесло, а на 79 минуте украинцы поставили точку в этом матче – гол Юрия Козыренко, а вместе с ним и путевка на Евро-2016.

Сообщается, что в стартовом матче украинцы обыграли команду Финляндии — 3:0.

Таким образом, у сборных Украины и Англии по 6 очков. В очном матче в последнем туре соревнований команды разыграют 1-2 места в турнирной таблице.

Согласно регламенту соревнований победители 8 групп элит-раунда соревнований и 7 обладателей вторых мест попадают в финальную часть Евро, где присоединяются к хозяевам турнира - сборной Азербайджана. Украинцы досрочно завоевали путевку в финальную часть соревнований, потому что в Группе 4 - Германия, Нидерланды, Болгария и Словакия - команда, занявшая 2-е место в любом случае не наберет больше 5 очков.

В сообщении говорится, что Евро-2016 состоится в Азербайджане в мае.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе сборная Украины минимально обыграла Кипр.

Фото: ФФУ.