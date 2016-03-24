В Одессе сборная Украины минимально обыграла Кипр: видео гола

В четверг, 24 марта, в Одессе товарищеский матч между сборными Украины и Кипра по футболу завершился со счетом 1:0.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство добавило, что игра проходила на стадионе "Черноморец".

"Единственный в противостоянии гол на 40 минуте в ворота соперника забил Степаненко", — отметили журналисты.

Между тем издание football.ua уточнило составы сборных:

Украина: Бойко – Шевчук (Каменюка, 81), Путивцев, Кучер, Федецкий – Ротань (Коваленко, 46), Степаненко (Тимощук, 72), Гармаш (Малышев, 46) – Гусев (Петряк, 46), Ярмоленко – Зозуля (Кравец, 64);

Кипр: Панайи — Деметриу, Досса Жуниор, Лайифис, Александру – Артиматас (Николау, 89), Лабан (Кирьяку, 81) – Хараламбидис (Энглезу, 77), Макридис, Эфрем (Макрис, 58) – Митидис (Сотириу, 71);

Предупреждения: Лабан, Деметриу;

Видео гола Степаненко

Напомним, ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Украины по футболу — Андрей Шевченко — стал одним из помощников ее главного тренера Михаила Фоменко, и будет принимать участие в подготовке команды к Евро-2016.

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