Битва "Браги" и "Шахтера" в 1/4 Лиги Европы: букмекеры дали прогноз

В четверг, 7 апреля, в Португалии донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 1/4 финала Лиги Европы с местной "Брагой".

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, однако в целом расстановка сил примерно равна, пишет ZN.UA.

Отмечается, что коэффициент на победу "Браги" — 2,50, тогда как на успех "Шахтера" — 2,95, а вот ничейный результат считается самым маловероятным — 3,25.

Стоит отметить, что аналитики отдают преимущество "Шахтеру" в шансах на завоевание путевки в полуфинал. Выход украинцев в предпоследнюю стадию турнира оценивается коэффициентом 1,52, а португальцев — 2,52.

Напомним, ответный матч между "Андерлехтом" и "Шахтером" состоялся 17 марта в Бельгии, он завершился со счетом 0:1. По сумме двух игр "горняки" вышли в 1/4 финала Лиги Европы.