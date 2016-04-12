Лига чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" добывают домашние победы и выходят в полуфинал

Во вторник, 12 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов.

В Мадриде "Реал" разгромил "Вольфсбург" со счетом 3:0, и несмотря на гостевое поражение в первом матче со счетом 0:2, вышел в полуфинал.

Английский "Манчестер Сити" у себя дома добыл минимальную победу над ПСЖ со счетом 1:0 и также стал полуфиналистом ЛЧ (первый матч в Париже закончился со счетом 2:2).

"Реал" — "Вольфсбург" 3:0

Голы: Роналду, 15, 17, 77

"Реал": Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Каземиро, Модрич (Варан, 90+2), Кроос — Бэйл, Бензема (Хесе, 84), Роналду

"Вольфсбург": Бенальо — Виейринья, Налдо, Данте, Р. Родригес — Луис Густаво, Гилавоги (Дост, 80) — Бруно Энрике (Калиджури, 72), Арнольд, Дракслер (Крузе, 32) — Шюррле

Предупреждения: Роналду — Арнольд, Густаво, Данте, Виейринья

"Манчестер Сити" — ПСЖ 1:0

Гол: Де Брайне, 76

"Манчестер Сити": Харт — Санья, Отаменди, Мангала, Клиши — Фернандо, Фернандиньо — Навас, Де Брайне (Туре, 84), Силва (Делф, 87) — Агуэро (Ихеаначо, 90+3)

ПСЖ: Трапп — Орье (Пасторе, 61), Силва, Маркиньос, Максвелл — Ван дер Виль, Мотта (Лукас Моура, 44), Рабио — Кавани, Ибрахимович, Ди Мария

Предупреждения: Трапп

На 30-й минуте матча не реализовал пенальти Серхио Агуэро (вратарь).