Кличко готовится к завершению карьеры, но сейчас его волнует бой с Фьюри

Экс-чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко уже имеет планы на будущее послезавершения боксерской карьеры, но сейчас его волнует только матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом он рассказал в интервью BoxingScene.

По его словам, сейчас активно готовится к предстоящему бою и предстоящий поединок с Фьюри украинец считает самым важным в жизни.

При этом боксер отметил, что уже знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.

"Я пока не знаю, что будет с моей карьерой. Конечно, у меня есть планы, что я буду делать, когда карьера закончится. Хочу вернуть свои пояса. Это будет самый важный бой в моей спортивной карьере. Я всегда выступаю лучше, когда болельщики болеют против меня. В Манчестере будет 90% зрителей, которые станут поддерживать соперника", — заявил Кличко.

Напомним, команды британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Владимира Кличко договорились, что бой-реванш между ними состоится 4 июня.