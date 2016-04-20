Назван ТОП-10 самых доходных футбольных клубов мира

В рейтинг Forbes вошли 5 английских клубов.
Издание Forbes назвало ТОП-10 самых доходный футбольных клубов мира по итогам сезона 2014/2015 годов. В структуру дохода вошли телевизионные контракты, а также соглашения со спортивными брендами.
Согласно рейтингу, на первом месте английский "Манчестер Юнайтед". Суммарный доход представителя английской Премьер-лиги по итогам июня 2015 года включительно составил 190 миллионов долларов.
На втором месте мадридский "Реал" (Испания) — 162 млн долларов. На третьем — "Манчестер Сити" (Англия) со 131 млн долларов.
По итогам прошлого сезона, ТОП–10 самых доходных клубов мира заработали 1,1 миллиарда долларов на всех.
Топ-10 самых доходных клубов мира сезона 2014/2015, в долларах:
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия): 190 млн
2. "Реал" (Испания) — 162 млн
3. "Манчестер Сити" (Англия) — 131 млн
4. "Арсенал" (Англия) — 122 млн
5. "Ливерпуль" (Англия) — 115 млн
6. "Барселона" (Испания) — 108 млн
7. "Ювентус" (Италия) — 81 млн
8. "Тоттенхэм" (Англия) — 73 млн
9. "Шальке" (Германия) — 67 млн
10. "Бавария" (Германия) — 60 млн
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных команд мира, в котором сборная Украины на 5 позиций обогнала Россию.