Назван ТОП-10 самых доходных футбольных клубов мира

Издание Forbes назвало ТОП-10 самых доходный футбольных клубов мира по итогам сезона 2014/2015 годов. В структуру дохода вошли телевизионные контракты, а также соглашения со спортивными брендами.

Согласно рейтингу, на первом месте английский "Манчестер Юнайтед". Суммарный доход представителя английской Премьер-лиги по итогам июня 2015 года включительно составил 190 миллионов долларов.

На втором месте мадридский "Реал" (Испания) — 162 млн долларов. На третьем — "Манчестер Сити" (Англия) со 131 млн долларов.

По итогам прошлого сезона, ТОП–10 самых доходных клубов мира заработали 1,1 миллиарда долларов на всех.

Топ-10 самых доходных клубов мира сезона 2014/2015, в долларах:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия): 190 млн

2. "Реал" (Испания) — 162 млн

3. "Манчестер Сити" (Англия) — 131 млн

4. "Арсенал" (Англия) — 122 млн

5. "Ливерпуль" (Англия) — 115 млн

6. "Барселона" (Испания) — 108 млн

7. "Ювентус" (Италия) — 81 млн

8. "Тоттенхэм" (Англия) — 73 млн

9. "Шальке" (Германия) — 67 млн

10. "Бавария" (Германия) — 60 млн

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных команд мира, в котором сборная Украины на 5 позиций обогнала Россию.