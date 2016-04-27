"Трубу не выключай, может Фоменко позвонит": фаны ждут возвращения Милевского в сборную

Бывший лидер атаки сборной Украины и киевского "Динамо", форвард румынской "Конкордии" Артем Милевский по окончании сезона покинет клуб в Кьяжне.

Об этом сообщает служба новостей телеканала "Футбол 1".

Эту информацию телеканалу подтвердил агент футболиста Александр Панков. По его словам, форвард уже получил несколько предложений от европейских клубов и в ближайшее время определится, где продолжит свою карьеру.

Одним из возможных мест, где может оказаться Милевский, ранее назывался чемпионат Греции. Хотя некоторые СМИ указывали, что новым местом трудоустройства форварда станет "Рух" из Винников подо Львовом, вряд ли Артем захочет играть во Второй лиге.

Сейчас "Конкордия" идет на 13-м, предпоследнем, месте румынской "вышки". Милевский сыграл 7 матчей за клуб, забив 5 голов. Приличная игра "Мили" дала посетителям его странички в соцсети повод активно обсуждать тему его возможного возвращения в сборную.

"Опять гол))) харош, трубу не выключай, как Селезев, может Фоменко позвонит", — пишет dimkaredik.

"Та кто тебе позвонит... Ты бежишь как с гирями на ногах", — сомневается xmironets.

"Возвращайся в сборную. Тебя не хватает", — жалуется overdriver2016.

"На данный момент ты реально нужен сборной, могут не позвонить из-за гордыни своей ненужной, надеемся что позвонят!!!", — выразил пожелание yurabuzinov.

"Ждём на футбольных полях Франции", — пишет masha.violet.

"Давай в том же духе и Фоменко уже не будет куда деваться, как только вызывать в сборную", — не сомневается igor_oda.

"Приятно видеть что ты прошел черную полосу, и опять поднимаешься на свой уровень. Привет и респект из Киева", — радуется за Милевского ya_kievsky.

фото: Instagram Артема Милевского