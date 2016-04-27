Лига Европы: на матче "Шахтер" — "Севилья" будет аншлаг, но испанские фаны не приедут

Первый поединок полуфинала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Севильей" пройдет без испанских болельщиков на трибунах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Шахтера" сообщает Sport.ua.

Испанский клуб вернул все билеты в гостевой сектор "Арены Львов". Таким образом, "Севилью" на стадионе будут поддерживать только члены официальной делегации, которая прибыла вместе с клубом. А вот фаны "Севильи" от поездки в Украину отказались.

Нужно отметить, что билеты, возвращенные испанским клубом, уже проданы украинским болельщикам. Таким образом, на матче "Шахтер" — "Севилья" будет аншлаг.

Напомним, главный тренер горняков Мирча Луческу обещает взять реванш у "Севильи" за поражение в 2007 году, когда на 4-й добавленной минуте 1/8-й Кубка УЕФА голкипер испанцев Палоп забил вратарю "Шахтера" Шусту после углового и перевел игру в овертайм. В итоге "Севилья" прошла дальше и в том году выиграла трофей.

Поединок состоится во Львове на "Арене Львов" в четверг, 28 апреля, в 22.05.

фото: romantickets.com