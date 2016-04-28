Во Львове после первого тайма "Шахтер" побеждает "Севилью", видео голов

В четверг, 28 апреля, во Львове после первого тайма матча 1/2 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" побеждает испанскую "Севилью" со счетом 2:1.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время журналисты уточнили, что игра проходит на стадионе "Арена Львов", за ней следит арбитр из Польши Шимон Марциняк.

"Пропустив гол на первых минутах матча, "Шахтер" полностью завладел инициативой. Счет сравнял Марлос, а вперед команду вывел Степаненко", — отметили журналисты.

Видео гола Витоло

Видео гола Марлоса

Видео гола Степаненко

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Стартовые составы команд-соперниц:

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос, Коваленко, Тайсон — Факундо Феррейра;

Запасные: Каниболоцкий, Веллингтон Нем, Бернард, Шевчук, Кобин, Ордец, Эдуардо;

"Севилья": Сория — Мариано Феррейра, Рами, Каррису, Эскудеро — Крыховяк, Нзонзи — Витоло, Банега, Коноплянка — Гамейро;

Запасные: Рико, Колодзейчак, Крон-Дели, Иборра, Кристофоро, Коке, Льоренте.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы "Шахтер" разгромил португальскую "Брагу". Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: twitter.com/FCShakhtar_eng, видео: ASFIFA