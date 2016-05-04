Мечта рождает победителей. Болельщики сборной Украины выбрали девиз на Евро-2016

На сайте УЕФА завершилось голосование за девиз команды.
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за девизы сборных команд — участниц финальной части Евро-2016 во Франции.
Об этом сообщает сайт Dynamo.kiev.ua.
Напомним, болельщикам национальной сборной Украины для выбора предложены такие три варианта девизов:
— Мільйони українських сердець — ваш 12 гравець!
— Граємо для українців! Боремося за мрію!
— Мрія народжує переможців!
Победил вариант "Мрія народжує переможців!" Полный список девизов, которые будут красоваться на автобусах команд во Франции, выглядит так: