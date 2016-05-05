Степаненко готов извиниться за провокацию в матче с "Динамо", но не представляет за что

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал эпизод с целованием эмблемы "горняков" в матче против киевского "Динамо", после которого на футбольном поле вспыхнула массовая драка игроков и последовал ряд удалений.

Хав "Шахтера" говорит, что не хотел унизить болельщиков киевлян. Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Еще раз хочу поставить жирную точку, потому что не хочу об этом говорить. Сейчас многие говорят, что это была спланированная провокация. Как вы думаете, я сижу перед игрой и думаю, как мне спровоцировать или, не дай Бог, унизить болельщиков или клуб "Динамо", который я очень сильно уважаю?", — говорит "горняк".

"Указывая на эмблему, я хотел показать, что горд за клуб и люблю его. Если бы это произошло на нашей половине поля, то я бы нашим болельщикам показал эту эмблему. Посмотрите матч с "Севильей". Когда я забил, то точно так же показал. Когда играли со сборной Украины в Одессе на стадионе "Черноморец", то был такой же знак с моей стороны", — напомнил Степаненко.

"…Я не хотел кого-то спровоцировать или унизить. Ни клуб, ни болельщиков — они-то на результат вообще никак не влияют. Если бы я хотел кого-то спровоцировать, то делал бы это на поле — бил исподтишка или обзывал. Вот и все. Меня неправильно поняли", — уверяет футболист.

"Я вообще не могу понять, как показывая на эмблему "Шахтера", при этом не делая никаких знаков руками или губами — это все можно посмотреть — можно унизить достоинство того или иного клуба. Тем более, что мы играли дома. Поэтому хотелось бы в этом вопросе поставить точку", — говорит полузащитник.

"Я много думал, что я сделал не так, и был готов извиниться. Но я даже не могу представить, за что. Не понимаю, что вызвало такую бурю эмоций. В каждой футбольной лиге так показывают. Я говорил с Эдуардо, мне было интересно, как люди реагируют на это в Англии. Он сказал, что вполне нормально", — заметил "горняк".

"Так вышло, что мы забили третий гол со стороны киевских ультрас. Еще раз повторюсь: я показал эмблему из-за гордости к своему клубу, а не чтобы унизить другую команду. Я никогда этим не занимался и с большим уважением отношусь и к футбольному клубу "Динамо", и к его болельщикам. А из этого раздули непонятную войну, которая мне непонятна", — подытожил Тарас Степаненко.

Напомним, "Шахтер" приставил охранников к своему полузащитнику, которому в соцсетях приходили угрозы со стороны болельщиков столичного клуба.

фото: shakhtar.com