Усик побывал в зоне АТО, встретился с пограничниками: опубликовано фото

Боксер увиделся с персоналом Донецкого погранотряда, отметил Слободян.
В зоне АТО на Донбассе пограничников посетил Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе — украинский боксер Александр Усик.
Об этом спикер Госпогранслужбы Олег Слободян написал на своей странице в Facebook.
По его словам, что спортсмен встретился с персоналом Донецкого погранотряда.
"… визит стал приятной неожиданностью. Казалось, что разговоры о боевых буднях и фото на память не закончатся никогда", — отметил он.
Напомним, ранее менеджер Александра Усика сообщил, что боксер может перебраться жить и тренироваться в США. Ознакомиться с его мнением можно здесь.