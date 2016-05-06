Усик побывал в зоне АТО, встретился с пограничниками: опубликовано фото

В зоне АТО на Донбассе пограничников посетил Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе — украинский боксер Александр Усик.

Об этом спикер Госпогранслужбы Олег Слободян написал на своей странице в Facebook.

По его словам, что спортсмен встретился с персоналом Донецкого погранотряда.

"… визит стал приятной неожиданностью. Казалось, что разговоры о боевых буднях и фото на память не закончатся никогда", — отметил он.

Напомним, ранее менеджер Александра Усика сообщил, что боксер может перебраться жить и тренироваться в США. Ознакомиться с его мнением можно здесь.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan