Луческу и защитник "Шахтер" тоже получили дисквалификации после матча с "Динамо"

В пятницу, 6 мая, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, на котором рассмотрели ряд резонансных вопросов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ФФУ.

Кроме штрафа и дисквалификации вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко, в ФФУ приняли решение вынести такое же наказание для защитника "Шахтера" Александра Кучера, который пошел врукопашную на Ярмоленко.

"Отстранить футболиста ФК "Шахтер" Донецк А.Кучера от участия в соревнованиях на три матча за агрессивное поведение и обязать перечислить денежный взнос в размере 50 000 гривен", — гласит вердикт КДК.

Вместе с тем, в ФФУ решили также наказать и главного тренера "Шахтера" Мирчу Луческу.

"Отстранить главного тренера ФК "Шахтер" Донецк М. Луческу от участия в соревнованиях на один матч и обязать оплатить денежный взнос в размере 2 500 гривен", — говорится в документе.

Напомним, ранее главный тренер национальной сборной Михаил Фоменко заявил, что опасается конфликта Ярмоленко и Степаненко в сборной.