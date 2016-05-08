"Шахтер" одержал победу над "Карпатами"

В заключительном матче 25-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Карпаты".

Об этом сообщает Сегодня.

Поединок в воскресенье прошел на "Арене Львов" и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Мирчи Луческу.

"Карпаты" первыми вышли вперед — на 36-й минуте гол за львовян забил Густаво Бланко. "Шахтер" отыгрался на 64-й минуте, когда игрок "Карпат" Андрей Гитченко забил в свои ворота. А на 88-й минуте Марлос реализовал пенальти и принес "Шахтеру" победу.

Поединок с "Карпатами" стал 100-м за "Шахтер" в чемпионате Украины для Эдуардо.

После этого матча в активе "Шахтера" стало 63 очка (второе место). У "Карпат" осталось 27 очков (восьмое место).

Таблица чемпионата Украины.

"Карпаты" — "Шахтер" — 1:2 (1:0)

Голы: Густаво Бланко (36) — Андрей Гитченко (64, автогол), Марлос (88, с пен)

Желтые карточки: Даушвили (25), Бланко (69), пластун (87) — Кобин (30).

Напомним, Луческу и защитник "Шахтер" тоже получили дисквалификации после матча с "Динамо".