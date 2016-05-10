Месси уверен, что жители Барселоны не желают побед "Реалу" в Лиге чемпионов

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Меcси заявил, что жители одноименного испанского города не желают побед мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов.

Об этом он сообщил журналистам, пишет football.ua.

Издание уточнило, что последней команде в рамках турнира предстоит встретиться с "Атлетико", который выбил первую из текущего розыгрыша на стадии четвертьфинала.

"Это правда, что люди в Барселоне не хотят, чтобы "Реал" побеждал", — отметил испанский футболист.

По его словам, клубу будет непросто обыграть "Атлетико", который является очень грозным соперником. "Их тренер Диего Симеоне заслуживает уважения за такие выступления своей команды", — добавил Меcси.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мадриде завершился матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал "Манчестер Сити" и выиграл со счетом 1:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.