Госпрограмма допинга. Призеры сборной РФ на Олимпиаде принимали запрещенные вещества

Бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков рассказал, что десятки российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, включая по крайней мере 15 медалистов, были частью управляемой государством программы допинга, придирчиво запланированной в течение многих лет, чтобы гарантировать господство в Играх.

Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.

Родченков сообщил, что он разработал коктейль из трех запрещенных веществ, который спортсмены употребляли вместе со спиртными напитками. По словам бывшего главы антидопинговой лаборатории, эту смесь принимали лыжник Александр Легков, бобслеист Александр Зубков, скелетонист Александр Третьяков и женская сборная России по хоккею. Этот же коктейль применялся перед Олимпиадой в Лондоне в 2012 году.

"Люди отмечали победы олимпийских чемпионов, а мы в это время сходили с ума и меняли пробы с мочой. Мы были готовы к этому, у нас был опыт и знания, лаборатория была оснащена всем необходимым. Все работало как швейцарские часы. Представляете, как устроен олимпийский спорт", — цитирует Родченкова The New York Times.

Допинг-пробы с мочой в Сочи заменялись на чистые пробы, взятые ранее. Родченков сам лично занимался заменой анализов. По его словам, более 100 проб были поменяны на чистые. Каждый день ему отправляли список спортсменов, чьи пробы нужно подменить.

Напомним, ранее сообщалось, что шесть российских спортсменов лишат олимпийских медалей за употребление допинга.