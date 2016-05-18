Футболистов "Днепра" Зозулю и Ротаня дисквалифицировали на полгода

Футболисты днепропетровского "Днепра" Руслан Ротань и нападающий Роман Зозуля получили дисквалификации на шесть месяцев.

Об этом сообщает Sport Arena, при этом такую же информацию распространила программа "Футбол News" на телеканале "Футбол 1".

Отмечается, что это решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) после рассмотрения инцидента, произошедшего после игры "Днепра" с луганской "Зарей" в полуфинале Кубка Украины.

Ранее предполагалось, что Зозуля и Ротань за применение силы к арбитру будут отстранены от футбола на год, но КДК ФФУ решил сделать наказание мягче.

Кроме того, комитет дисквалифицировал защитника "Днепра" Андерсона Пико на пять игр. Во время драки с футболистами "Зари" он толкнул сзади полузащитника соперников Александра Караваева.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 мая во Львове состоялся матч Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и чемпионами Украины киевским "Динамо", завершившийся разгромной победой подопечных Луческу со счетом 3:0 и грандиозной дракой футболистов обеих команд.

Фото: ua-football.com.