Украина завоевала право проведения чемпионата мира по хоккею-2017 в группе 1А

Украина получила право на проведение чемпионата мира по хоккею 2017 в дивизионе 1А.

Конкурентом Украины в голосовании была только Австрия, сообщает Isport.ua.

По словам президента ФХУ Анатолия Брезвина, Украина опередила своего противника с минимальным перевесом голосов. Нашу заявку единогласно поддержала делегация из Казахстана, ряд других стран-участников заседания, а также большая часть членов совета IIHF.

Таким образом, в следующем году, с 22 по 28 апреля Украина примет чемпионат мира. С большой долей вероятности, соревнования пройдут на льду киевского Дворца спорта.

Отметим, что сборная Украины вернулась в дивизион 1А в этом году. Соперниками нашей сборной в борьбе за путевки в элиту мирового хоккея станут Казахстан, Венгрия, Австрия, Южная Корея и Польша, говорится в сообщении.

Фото: fhu.com.ua.