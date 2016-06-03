Подготовка к Евро-2016. Украина уверенно победила Албанию, видео голов

В пятницу, 3 июня, в итальянском Бергамо завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании, в котором подопечные Михаила Фоменко одержали победу со счетом 3:1.

Судьба матча была решена в самом начале второго тайма, пишет УНИАН.

Команды очень бурно начали игру и обменялись голами в первые 12 минут матча. На 8-й минуте украинцы быстро разыграли штрафной на правом фланге, Евгений Коноплянка прострелил и Тарас Степаненко протолкнул мяч в ближний угол. Правда, спустя 4 минуты, Армандо Садику сравнял счет. На перерыв команды ушли при равенстве.

Впроче, уже в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, украинцы вновь вышли вперед. После навеса Бутко с левого фланга Зозуля головой пробил с линии вратарской - Бериша в прыжке отбил мяч прямо на ногу Андрею Ярмоленко, который добивая мяч в пустые ворота не промахнулся. А уже в концовке, на 87-й минуте, Коваленко с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, защитник в падении выбил мяч под удар Евгению Коноплянке и тот расстрелял ворота - 3:1.

Таким образом, украинцы одержали четвертую победу в четырех товарищеских матчах в 2016-м году. Ранее с одинаковым счетом 1:0 были обыграны команды Кипра и Уэльса, а сборная Румынии была повержена со счетом 4:3. В воскресенье, 12 июня, сборная Украины проведет первый матч в рамках Евро-2016 - против команды Германии.

Албания — Украина 1:3

Голы: Садику, 13 - Степаненко, 8, Ярмоленко, 49, Коноплянка, 87

Албания: Албания: Бериша, Джака (Баша, 46), Маврай, Хисай, Цана (Айети, 46), Аголли, Каче (Баля, 74), Роши, Абраши (Мемушай, 46), Ленжани (Гаши, 67), Садику (Чикалеши, 60)

Украина: Пятов, Федецкий, Хачериди, Ракицкий, Шевчук (Бутко, 46), Степаненко (Тимощук, 89), Сидорчук (Ротань, 67), Гармаш (Коваленко, 46), Коноплянка, Ярмоленко (Зинченко, 77), Зозуля (Селезнев, 62)

Предупреждения: Маврай — Сидорчук

Напомним, ранее сообщалось, что в рейтинге ФИФА Украина подпрыгнула на 3 строчки, Россия — съехала вниз на 2.

Видео: foot Goal.