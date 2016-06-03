Ватник и врун. Министр спорта рассказал об игроке сборной РФ, жалеющем о том, что пел гимн Украины

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал футболиста сборной России Романа Нойштедтера, который родился в Украине "ватником".

Об этом министр написал в своем Facebook.

Так он прокомментировал слова Нойштедтера, который назвал свое интервью, где он тепло отзывается об Украине, ошибкой.

"Запомните этого ватника. Его фамилия Нойштедтер. Он новоиспеченный игрок сборной России по футболу. А еще он циничный врун. На днях Нойштедтер заявил российским СМИ, что жалеет о том, что в свое время на камеру спел гимн Украины. Мол, украинцы его подставили. Он также откровенно врет про то, что не собирался выступать за сборную Украины. Есть видеосюжет, который полностью опровергает это вранье", — пишет Жданов.

"Когда ты исключительно из меркантильный интересов меняешь гражданство... Когда из-за денег начинаешь выступать за страну агрессора и международного террориста – Россию, на руках которой кровь тысячи невинных жертв и детей Востока Украины, Сирии, Грузии и других государств, то это, и правда, позорно", — заявил министр.

Министр считает, что "миллионы украинских болельщиков сегодня очень радуются о того, что такой ватник и футбольный ландскнехт, как Нойштедтер — так и не стал игроком сборной Украины".

"Он не заслуживает защищать цвета нашей команды", — резюмировал Жданов.

Фото: dynamo.kiev.ua.