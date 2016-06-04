Виталий Кличко о смерти легендарного Мухаммеда Али: с ним ушла целая эпоха в боксе

Почетный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вместе с умершим легендарным экс-чемпион мира в тяжелом весе Мухаммедом Али ушла целая эпоха в боксе.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В то же время чиновник выразил соболезнования родственникам, близким и всем поклонникам в связи с огромной потерей.

"Ушел из жизни Мухаммед Али, а с ним ушла целая эпоха в спорте, эпоха в боксе. Вряд ли можно найти человека, который сделал бы больше для популяризации этого вида спорта", — отметил глава столицы.

По его словам, он благодарен судьбе за то, что получил возможность быть знакомым с Али, неоднократно видеться и общаться. "Несмотря на легендарность и значимость личности, был простым в общении человеком — приятным, теплым и открытым", — добавил Кличко.

Напомним, Мухаммед Али скончался 3 июня в больнице, расположенной на территории американского города Финикс (штат Аризона). Узнать больше о жизни, а также профессиональных достижениях легендарного боксера, можно здесь.