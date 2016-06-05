Шевченко пообещал: на Евро-2016 сборная Украины всех удивит

Сборная Украины может удивить своим выступлением на Евро-2016 во Франции.

Об этом заявил помощник главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает Sport Arena со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Уверен, сборная Украины на Евро-2016 вас удивит. Я бы порекомендовал следить за Андреем Ярмоленко и даже предложил бы Милану его подписать", — заявил Шевченко.

Кроме того, Шевченко не исключил своего возвращения в Италию.

"Вернуться в Италию? Кто знает. Италия — мой второй дом. Но в настоящее время я полностью сосредоточен на работе в сборной Украины... Милан? Я люблю этот клуб, поэтому желаю ему только всего самого наилучшего. Конечно, расстраивает то, что Берлускони намерен продать клуб, но он вероятно хорошо подумал над этим", — рассказал Шевченко.

Напомним, ранее Фоменко прокомментировал победу сборной Украины над Албанией.