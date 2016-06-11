Шевченко рассказал, что сборная Украины противопоставит Германии на матче Евро-2016

Помощник главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что во Францию на Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016) она будет противопоставлять Германии командную игру.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Футбол 1", пишет УНИАН.

В то же время специалист подчеркнул, что украинские футболисты никого не боятся.

"Наша команда находится в хорошем состоянии. Хочу сказать, что у нас очень удачно прошел сбор перед финальным турниром", — отметил Шевченко.

По его словам, "сборная Германия — чемпион мира, у них хороший, сбалансированный состав". "Да, у них есть несколько травмированных игроков. Посмотрим, кого они поставят. Но мы никого не боимся, будем противопоставлять командную игру", — подчеркнул Шевченко.

Напомним, во Франции Чемпионат Европы пройдет на десяти стадионах в девяти городах государства и завершится 10 июля. Первая игра сборной Украины состоится 12 июня, тогда она и сразится с Германией.