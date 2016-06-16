Евро-2016: сегодня сборная Украины сразится с Северной Ирландией

Сегодня, 16 июня, национальная сборная Украины по футболу проведет свой второй поединок на XV чемпионате Европы (Евро-2016) во Франции со сборной Северной Ирландии.

Матч будет проходить на арене "Стад-де-Лион" в Лионе в 19.00 по киевскому времени.

Украинцы ни разу не проиграли североирландцам: в четырех встречах — 2 победы при двух ничьих, разница мячей — 3:1. Последние матчи прошли в отборочном цикле Евро-2004 и завершились без голов. В квалификации Евро-1996 против Украины играл тренер британцев Майкл О'Нил и проиграл 0:1, пишет Укринформ.

Обе команды начали Евро-2016 с поражений. Команда Михаила Фоменко уступила трехкратному чемпиону Европы, действующему чемпиону мира сборной Германии (0:2), а североирландцы проиграли команде Польши (0:1). Поэтому предстоящий поединок будет определяющим в борьбе за выход в плей-офф континентального первенства.

В другом матче группы С на "Стад де Франс" в Сен-Дени в 22.00 сойдутся сборные Германии и Польши. Команды играли в квалификации и обменялись домашними победами. Победив дома 2:0, поляки прервали безвыигрышную серию из 18 матчей против немцев. В сентябре прошлого года чемпионы мира взяли реванш в Штутгарте — 3:1.

Седьмой игровой день Евро-2016 в 16.00 начнут представители квартета В — на арене "Феликс Боллар-Делелис" в Лансе отношения выяснят сборные Англии и Уэльса. Статистика Англии в 103 матчах с Уэльсом: 68 побед, 21 ничья и 14 поражений. В трех последних встречах с географическими соседями англичане не пропустили ни одного мяча. В последний раз родоначальников футбола валлийцы побеждали в мае 1984 года.

Напомним, в поединке первого тура украинцы уступили немцам — 0:2.

фото: 112.ua