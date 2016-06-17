11 миллионеров уступили дилетанту, почтальону и регбисту: в Сети тролят проигрыш сборной Украины

Безвольный проигрыш сборной Украины по футболу Северной Ирландии на Евро-2016 во Франции в Интернете прокомментировали ряд активистов, журналисты и даже президент Петр Порошенко.

Об этом они написали на своих страницах в Facebook.

В частности, журналист Роман Бочкала подчеркнул, что украинцы уступили "команде, в которой один (игрок — ред.) без клуба, второй бывший почтальон, третий до 25-ти играл в рэгби".

Его запись прокомментировал бывший боец АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай, сказав, что "11 миллионеров проиграли дилетанту, почтальону и регбисту".

"Если перевести с украинского на русский комментарии по поводу поражения сборной Украины и сравнить их с комментариями россиян по поводу поражения сборной России, то не сразу поймешь, в какой, собственно, стране ты находишься", — отметил сотрудник СМИ Виталий Портников.

Между тем главред одного из украинских интернет-изданий Олег Базар считает, что украинская сборная не переживает за то, чтобы подарить своим соотечественникам немого радости.

В то же время Порошенко написал, что команде нужно играть сильнее.

При этом пользовательница Elena Podvysotskaya думает, что за такую игру нужно лишать премиальных, Федор Олекса подчеркнул, что в Северной Корее за подобное расстреляли бы вместе с тренером, а Александра Толкачева отреагировала спокойнее: "бывают и проигрыши".

Напомним, матч между сборными Украины и Северной Ирландии, которые входят в группу С, проходил 16 июня и завершился со счетом 2:0. После них сыграли еще две команды из этой группы, раскатав нулевую ничью, а украинцы потеряли шансы выйти в 1/8 Евро-2016.