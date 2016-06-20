Сборная Албании выходит в плей-офф и сухая ничья Франции и Швейцарии: видео гола

19 июня во Франции в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2016 встречались сборные Франции и Швейцарии, сыгравшие в сухую — 0:0 и таким образом они выходят из группы А, а также команды Румынии и Албании.

Албания минимально переиграла Румынию со счетом 1:0. Забив единственный мяч, албанцы обеспечили себе хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

Румыния - Албания 0:1

Гол: Садику, 43.

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Кирикеш, Григоре, Мацел, Попа (Андоне, 68), Станчу, Хобан, Препелице (Санмартян, 46), Алибек (Торже, 57), Станку.

Албания: Бериша, Хюсай, Лила, Леньяни (Роши, 77), Маврай, Айети, Аголли, Мемушай, Абраши, Баша (Цана, 83), Садику (Балай, 59).

Предупреждения: Мацел, 53; Сэпунару, 85; Торже, 90 - Баша, 6; Мемушай, 85; Хюсай, 90.

Швейцария - Франция - 0:0

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами, Джемаили, Джака, Шачири (Фернандеш, 79), Эмболо (Сеферович, 74), Мехмеди (Ланг, 86).

Франция: Ллорис, Санья, Рами, Косьельни, Эвра, Кабай, Погба, Сиссоко, Гризманн (Матюиди, 77), Жиньяк, Коман (Пайет, 63).

Предупреждения: Рами, 25. Косьельни, 83.

Напомним, сборная Португалии не смогла обыграть австрийцев, а Венгрия выходит в плей-офф

Видео: rutube.ru