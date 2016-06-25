Обидчики сборной России стали вторыми четвертьфиналистами Евро-2016, обзор матча и видео гола

Сборная Уэльса, четырьмя днями ранее разгромившая команду России — 3:0, сегодня с минимальным счетом одолела команду Северной Ирландии в матче 1/8 финала Евро-2016, став вторым четвертьфиналистом турнира.

Об этом сообщает интернет-издание "Террикон".

Поединок в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" прошел в свойственной британским командам бескомпромиссной и в целом равной борьбе. Валлийцы больше владели мячом, а североирландцы — отвечали контратаками, зачастую очень опасными. Казалось, что исход встречи решится лишь в серии послематчевых пенальти, но "зеленых" подвела едва ли не единственная ошибка.

В попытке прервать передачу Гарета Бейла с левого фланга на 75-й минуте в собственные ворота мяч отправил защитник Гарет Макаули. Отыграться у североирландцев уже просто не хватило сил. В четвертьфинале сборная Уэльса сыграет с победителем матча Венгрия — Бельгия, который пройдет в воскресенье.

Евро-2016. Плей-офф. 1/8 финала.

Уэльс — Сев.Ирландия — 1:0 (0:0)

Гол: Макаули, 75 (автогол) (1:0)

Команды играли в следующих составах:

Уэльс: Хеннесси; Тейлор Н.; Честер; Гантер; Дэвис Б.; Уильямс Э.; Аллен; Рэмси; Ледли (Уильямс Дж-н, 63); Воукс (Робсон-Кану, 55); Бэйл

Сев.Ирландия: Макговерн; Хьюз; Кэткарт; Эванс Дж.; Макаули (Магеннис, 84); Эванс К.; Даллас; Норвуд (Макгинн, 79); Дэвис С.; Уорд (Вашингтон, 69); Лафферти К.

Предупреждения: Тейлор Н., 58; Рэмси, 94 — Даллас, 44; Дэвис С., 67

Напомним, несколькими часами ранее сборная Польши вырвала победу у швейцарцев в серии пенальти и вышла в четвертьфинал.

видео: rutube.ru