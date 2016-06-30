Маркевич подал в отставку: пришло время молодых футболистов и тренеров

30 июня 2016, 10:40

"Днепр" обязан жить, это ведь не какая-нибудь рядовая команда, говорит тренер.

Мирон Маркевич

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич подал отставку со своего поста, о чем заявил накануне руководству клуба.

Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

— В последние дни судьба днепровского клуба обсуждалась в прессе особенно активно. Когда журналисты обращались к вам за комментариями — что отвечали?

— Честно говоря, не знал, что говорить, так как не был свидетелем разговора нашего руководства с владельцем клуба. С ним встречались генеральный директор Андрей Стеценко и исполнительный директор Андрей Русол. Только они могут поделиться конкретной информацией.

Но знаю точно, что в среду на собрании объявили: клуб будет существовать, планируется даже выезд команды на тренировочный сбор за рубеж. А вот какой будет команда — это уже другой вопрос.

Теперь о будущем "Днепра" придется думать не мне — я подаю в отставку. Об этом заявил накануне руководству клуба. Не вижу смысла продолжать работу — тем более, бесплатно. Мы живем в цивилизованном мире, где заработанное честным трудом нужно отдавать. А жить целый год в неведении, теряя одного футболиста за другим — такого в именитом клубе быть не должно.

Почти все игроки разъехались по другим странам и клубам. Насколько я понял, пришло время молодых футболистов и молодых тренеров. Возможно, в этом есть логика. Не знаю…

— Тем временем Стеценко опроверг на официальном сайте все разговоры о возможном снятии клуба с чемпионата.

— Как раз сегодня от генерального директора был звонок о необходимости ехать на сбор. Что же касается выхода из Премьер-лиги, то лично мне сложно представить клуб вне элиты украинского футбола. "Днепр" обязан жить, это ведь не какая-нибудь рядовая команда!

Однако сейчас ей придется нелегко. Судите сами: от участия в еврокубковом турнире ее отлучили на сезон, трансферной деятельностью в ближайшее время заниматься запретили, а новый чемпионат "Днепр" и вовсе начнет с минус шестью очками. К тому же, команде придется играть значительно омоложенным составом. Наверняка года через два-три из молодежи что-то получится, ведь среди резервистов есть перспективные ребята. Нужно время, чтобы они встали на ноги и заиграли на хорошем уровне.

Болельщикам же необходимо набраться терпения, ведь поражений не избежать. А что ждет "Днепр" в дальнейшем, сказать сложно.

— Команда уже знает о вашем уходе?

— Я был в "Днепре" три дня. Разговаривал со Стеценко: рассказал ему о своих намерениях и попросил выплатить причитающуюся сумму. Я ведь не прошу чего-то особенного — лишь то, что заработал. Но никакой ясности по этому поводу нет, со мной играют в молчанку.

— О своей недавней встрече с президентом клуба Игорем Коломойским генеральный директор вам что-то сообщил?

— Мне ничего не говорят. Какая-то непонятная ситуация: еще накануне слышал "Я ничего не знаю", а сегодня — предлагают ехать на австрийский сбор. Был удивлен: какой смысл "палить" деньги, если у клуба полно долгов? Сначала нужно долги людям отдать, а уже потом думать о чем-то другом.

К тому же сбор в Австрии — штука дорогостоящая. Может, целесообразнее провести его в Украине или даже в домашних условиях. Где логика?

— Неужели нельзя было погасить долги за счет продажи футболистов в зарубежные клубы?

— Об этом я вообще не говорю. Многие игроки ушли бесплатно, хотя можно было их продать. Но, видимо, никто не хотел этим заниматься.

— Грустно покидать "Днепр"?

— Конечно. Считаю, что как тренер я никого не подвел. На протяжении двух лет команда была на хорошем уровне, занимая призовые места и пробившись в финал Лиги Европы. Может, не все удалось сделать, но к футболистам претензий нет — в сложный период они повели себя порядочно.

Если говорить о времени, проведенном в "Днепре", то я ни о чем не жалею. Вот только неприятно было прийти к выводу, что все хотят быть умнее за чей-то счет.

— Что намерены делать в ближайшее время?

— Пока у меня тайм-аут, займусь своей футбольной школой в родных Винниках. На данном этапе никуда не спешу, хотя приглашения у меня есть. Но теперь к каждому предложению буду подходить взвешенно, чтобы не оказаться в похожей ситуации.

Если бы год назад мне кто-то сказал, что такое будет, я бы ни за что в жизни не поверил. Это ни в какие рамки не лезет: в прошлом году "Днепр" был одной из лучших команд в Европе, а теперь превратился в коллектив физкультуры…

Напомним, днем ранее генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко опроверг слухи о банкротстве клуба.

Также напомним, президент "Днепра" Игорь Коломойский объяснил, кто стоит за слухами о закрытии "Днепра".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Днепр трансфер отставка уход Маркевич Стеценко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
08 августа, среда
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять