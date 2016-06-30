Маркевич подал в отставку: пришло время молодых футболистов и тренеров

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич подал отставку со своего поста, о чем заявил накануне руководству клуба.

Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

— В последние дни судьба днепровского клуба обсуждалась в прессе особенно активно. Когда журналисты обращались к вам за комментариями — что отвечали?

— Честно говоря, не знал, что говорить, так как не был свидетелем разговора нашего руководства с владельцем клуба. С ним встречались генеральный директор Андрей Стеценко и исполнительный директор Андрей Русол. Только они могут поделиться конкретной информацией.

Но знаю точно, что в среду на собрании объявили: клуб будет существовать, планируется даже выезд команды на тренировочный сбор за рубеж. А вот какой будет команда — это уже другой вопрос.

Теперь о будущем "Днепра" придется думать не мне — я подаю в отставку. Об этом заявил накануне руководству клуба. Не вижу смысла продолжать работу — тем более, бесплатно. Мы живем в цивилизованном мире, где заработанное честным трудом нужно отдавать. А жить целый год в неведении, теряя одного футболиста за другим — такого в именитом клубе быть не должно.

Почти все игроки разъехались по другим странам и клубам. Насколько я понял, пришло время молодых футболистов и молодых тренеров. Возможно, в этом есть логика. Не знаю…

— Тем временем Стеценко опроверг на официальном сайте все разговоры о возможном снятии клуба с чемпионата.

— Как раз сегодня от генерального директора был звонок о необходимости ехать на сбор. Что же касается выхода из Премьер-лиги, то лично мне сложно представить клуб вне элиты украинского футбола. "Днепр" обязан жить, это ведь не какая-нибудь рядовая команда!

Однако сейчас ей придется нелегко. Судите сами: от участия в еврокубковом турнире ее отлучили на сезон, трансферной деятельностью в ближайшее время заниматься запретили, а новый чемпионат "Днепр" и вовсе начнет с минус шестью очками. К тому же, команде придется играть значительно омоложенным составом. Наверняка года через два-три из молодежи что-то получится, ведь среди резервистов есть перспективные ребята. Нужно время, чтобы они встали на ноги и заиграли на хорошем уровне.

Болельщикам же необходимо набраться терпения, ведь поражений не избежать. А что ждет "Днепр" в дальнейшем, сказать сложно.

— Команда уже знает о вашем уходе?

— Я был в "Днепре" три дня. Разговаривал со Стеценко: рассказал ему о своих намерениях и попросил выплатить причитающуюся сумму. Я ведь не прошу чего-то особенного — лишь то, что заработал. Но никакой ясности по этому поводу нет, со мной играют в молчанку.

— О своей недавней встрече с президентом клуба Игорем Коломойским генеральный директор вам что-то сообщил?

— Мне ничего не говорят. Какая-то непонятная ситуация: еще накануне слышал "Я ничего не знаю", а сегодня — предлагают ехать на австрийский сбор. Был удивлен: какой смысл "палить" деньги, если у клуба полно долгов? Сначала нужно долги людям отдать, а уже потом думать о чем-то другом.

К тому же сбор в Австрии — штука дорогостоящая. Может, целесообразнее провести его в Украине или даже в домашних условиях. Где логика?

— Неужели нельзя было погасить долги за счет продажи футболистов в зарубежные клубы?

— Об этом я вообще не говорю. Многие игроки ушли бесплатно, хотя можно было их продать. Но, видимо, никто не хотел этим заниматься.

— Грустно покидать "Днепр"?

— Конечно. Считаю, что как тренер я никого не подвел. На протяжении двух лет команда была на хорошем уровне, занимая призовые места и пробившись в финал Лиги Европы. Может, не все удалось сделать, но к футболистам претензий нет — в сложный период они повели себя порядочно.

Если говорить о времени, проведенном в "Днепре", то я ни о чем не жалею. Вот только неприятно было прийти к выводу, что все хотят быть умнее за чей-то счет.

— Что намерены делать в ближайшее время?

— Пока у меня тайм-аут, займусь своей футбольной школой в родных Винниках. На данном этапе никуда не спешу, хотя приглашения у меня есть. Но теперь к каждому предложению буду подходить взвешенно, чтобы не оказаться в похожей ситуации.

Если бы год назад мне кто-то сказал, что такое будет, я бы ни за что в жизни не поверил. Это ни в какие рамки не лезет: в прошлом году "Днепр" был одной из лучших команд в Европе, а теперь превратился в коллектив физкультуры…

Напомним, днем ранее генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко опроверг слухи о банкротстве клуба.

Также напомним, президент "Днепра" Игорь Коломойский объяснил, кто стоит за слухами о закрытии "Днепра".