Характер против родных стен. Эксперты дали прогноз на матч сборных Германии и Франции

Бывший нападающий национальной сборной Украины, а ныне — главный тренер черновицкой "Буковины" Сергей Шищенко — сделал свой прогноз на решающий матч Евро-2016.

"Я думаю, что в полуфинале Франция обыграет Германию, — сказал Сергей Шищенко в комментарии expres.ua — Игра команды Дидье Дешама мне больше нравится, чем футбол в исполнении Германии. Французы исповедуют атакующую игру. Она не может не импонировать. К тому же, французы играют в родных стенах и должны были выиграть. По моему мнению, именно хозяева выиграют не только полуфинал, но и завоюют трофей Евро-2016".

А бывший полузащитник сборной Украины, киевского "Динамо" и "Днепра" Роман Максимьюк дал свой прогноз на матч Бундестима и "Ле блё".

"Думаю, победителем турнира станет Германия, — сказал Роман Максимюк в комментарии "Експресу". — В игровом плане эта команда на голову сильнее. Конечно, французы так просто не сдадутся. Однако немцы славятся характером. Вспомним, как в свое время Бирхофф на последних минутах забивал решающий гол. И психологически Германия очень устойчива. А вот французам будет трудно выдержать психологическую нагрузку на домашней арене".

Напомним, вчера поздно вечером сборная Португалии уверенно победила команду Уэльса — 2:0, став первым финалистом Евро-2016.