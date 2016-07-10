Российских спортсменов не пустили на Олимпиаду Рио-де-Жанейро

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки всех 68 российских спортсменов на участие в международных стартах, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

Об этом со ссылкой на руководителя правового управления ОКР Александру Бриллиантову сообщает ТАСС.

"Отказы пришли всем, кроме Клишиной", — отметила она.

При этом Бриллиантова подчеркнула, что паниковать не стоит.

"Ровно эти же отказы и основания, по которым эти отказы получены, ОКР и 68 спортсменов в своем иске (в CAS) обжалуют. Никакой паники, все 68 человек заранее подали жалобы, в том числе и на такие отказы", — сказала она.

Согласно решению совета IAAF от 17 июня, к участию в международных стартах, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, будут допущены только те российские легкоатлеты, которые сумеют доказать свою непричастность к российской антидопинговой системе и допинговым скандалам.

В IAAF сообщили, что индивидуальные заявки на участие в международных стартах в организацию прислали 136 российских легкоатлетов, из которых только 68 — кандидаты на включение в олимпийскую сборную страны.

Также отмечалось, что IAAF допустит российских легкоатлетов к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро только под флагом Международного олимпийского комитета.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа, окончательная заявка сборной России на Игры должна быть оформлена до 22 июля.

Как известно, российских легкоатлетов окончательно отстранили от Олимпиады в Рио из-за допинга.