Маркевич станет главой комитета сборных Федерации футбола Украины — СМИ

Экс-тренер национальной сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич возглавит комитет сборных Федерации футбола Украины, что автоматически лишит его возможности стать главным тренером национальной команды.

Такое решение было принято сегодня на заседании этого комитета, сообщает "Трибуна".

Однако для окончательного утверждения Маркевича на этой должности необходимо постановление исполкома ФФУ, которое, вероятнее всего, будет принято 15 июля.

Отмечается, что ранее комитет сборных возглавлял президент ФФУ Андрей Павелко.

Назначение Маркевича на эту должность означает, что он не будет претендовать на кресло рулевого сборной Украины.

Напомним, ранее Маркевич объяснил, почему отказался продолжить карьеру в европейских клубах.