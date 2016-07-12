Помощником Шевченко в сборной станет экс-тренер "Милана" — СМИ

56-летний специалист последние 36 лет провел в итальянском "Милане".
Помощником Андрея Шевченко, который является кандидитом на пост главного тренера сборной Украины, станет итальянец Мауро Тассотти.
Об этом со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает УНИАН.
Отмечается, что 56-летний специалист последние 36 лет провел в итальянском "Милане" — в 1980-1997 годах как игрок, в 1997-2001 годах как тренер молодежного состава, в 2001-2015 годах как ассистент главного тренера. В минувшем сезоне Тассотти отвечал за развитие молодых игроков "Милана", выступавших по всему миру.
Таким образом, Тассотти работал в тренерском штабе "Милана" под руководством Альберто Дзаккерони, Чезаре Мальдини, Фатиха Терима, Карло Анчелотти, Леонардо, Массимилиано Аллегри, Кларенса Зеедорфа и Филиппо Индзаги. Он также провел несколько матчей в качестве и.о. главного тренера команды. Сегодня "Милан" объявил, что Тассотти покидает клуб.
Напомним, ранее Маркевич объяснил, почему Шевченко надо дать шанс попробовать себя во главе сборной Украины.
Фото: acmilanfan.ru.