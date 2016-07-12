Помощником Шевченко в сборной станет экс-тренер "Милана" — СМИ

Помощником Андрея Шевченко, который является кандидитом на пост главного тренера сборной Украины, станет итальянец Мауро Тассотти.

Об этом со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает УНИАН.

Отмечается, что 56-летний специалист последние 36 лет провел в итальянском "Милане" — в 1980-1997 годах как игрок, в 1997-2001 годах как тренер молодежного состава, в 2001-2015 годах как ассистент главного тренера. В минувшем сезоне Тассотти отвечал за развитие молодых игроков "Милана", выступавших по всему миру.

Таким образом, Тассотти работал в тренерском штабе "Милана" под руководством Альберто Дзаккерони, Чезаре Мальдини, Фатиха Терима, Карло Анчелотти, Леонардо, Массимилиано Аллегри, Кларенса Зеедорфа и Филиппо Индзаги. Он также провел несколько матчей в качестве и.о. главного тренера команды. Сегодня "Милан" объявил, что Тассотти покидает клуб.

Напомним, ранее Маркевич объяснил, почему Шевченко надо дать шанс попробовать себя во главе сборной Украины.

Фото: acmilanfan.ru.