Нет презумпции невиновности. В WADA призвали выгнать спортсменов России с Олимпиады в Рио

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к спортивному движению с призывом запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиаду в Рио, до тех пор, пока "не поменяется культура".

Об этом написал в своем Twitter официальный представитель WADA Бен Николс, сообщает РБК.

"Применение допинговой схемы в более чем в 30 видах спорта означает, что больше нет презумпции невиновности. Эффективность российского допинг-контроля находится под сомнением. Расследование Макларена продемонстрировало самое продуманное и возмутительное вмешательство государства в истории спорта", — написал Николс.

Отмечается, что реакция WADA последовала после обнародования результатов доклада независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена. Макларен на пресс-конференции в Торонто рассказал, что комиссия располагает доказательствами того, что в России при государственной поддержке была создана допинговая система.

Система функционировала с 2010 года, после Олимпиады в Ванкувере, однако не применялась эффективно на крупных международных соревнованиях. К Олимпиаде в Сочи была создана новая методика, которая позволяла подменять допинг-пробы и их содержимое. В результате, по словам Макларена, большое количество российских спортсменов смогло употреблять допинг на Олимпиаде-2014 безнаказанно.

Допинг-пробы подменялись при помощи сотрудников спецслужб, в том числе и ФСБ, и с ведома руководителей Министерства спорта. Непосредственно систему контролировал заместитель министра спорта Юрий Нагорных, однако, по словам Макларена, Виталий Мутко не мог не быть в курсе происходящего.

Система действовала как в зимних, так и в летних видах спорта. Наибольшая часть допинг-проб была заменена в легкой атлетике. Кроме того, по указанию Мутко была заменена как минимум одна допинг-проба иностранного футболиста, выступающего в чемпионате России.

Руководитель комиссии Ричард Макларен заявил, что в его задачу не входит давать рекомендации по отстранению сборной России от участия в Олимпиаде.

МОК примет решение по результатам доклада комиссии во вторник после телефонной конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что российских спортсменов, принимавших допинг во время Олимпиады в Сочи, покрывали лаборатории в Москве и Сочи.