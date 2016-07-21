Украина поддержала инициативу отстранения России от участия в Олимпиаде-2016

Национальный антидопинговый центр Украины призывал Международный олимпийский комитет отстранить Российскую Федерацию от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

20 июля соответствующее письмо было направлено президенту МОК, сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Таким образом Украина присоединяется к антидопинговым агентствам 14 стран, которые выступили за дисквалификации НОК России.

"Независимое расследование Всемирного антидопингового агентства доказало, что Министерство спорта России при содействии российских спецслужб умышленно нарушало фундаментальные принципы Олимпийского движения, Олимпийской хартии и кодекса этики ВАДА. Российская власть благодаря государственной допинговой программе помогала своим спортсменам достигать высоких результатов на протяжении многих лет", — говорится в письме Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в WADA призвали выгнать спортсменов России с Олимпиады в Рио.