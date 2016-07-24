Суркис назвал, кто из ключевых футболистов "Динамо" может покинуть клуб

Во время летнего трансферного межсезонья киевское "Динамо" может расстаться с австрийским защитником Александаром Драговичем.

Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в интервью пресс-службе "Динамо".

"Мы не скрываем, что у клуба есть предложение по Драговичу. Если оно нас устроит, мы его отпустим, и тогда будем стараться приобрести центрального защитника ему на замену. Если уйдет какой-то другой игрок, мы также будем стараться усилиться", — сказал Суркис.

Он также считает, что команда хорошо укомплектована перед стартом в Лиге чемпионов. В частности, он отметил, что в заявку на матч с ФК "Александрия" (5:1) не вошли форвард Лукаш Теодорчик и защитник Евгений Селин, которым в этот раз не нашлось места в составе.

"Возможно, кто-то скажет, что не все игроки соответствуют высокому уровню Лиги чемпионов, но для того ведь она и существует, чтобы выходя на поле, они компенсировали нехватку класса самоотдачей и из средних игроков превращались в топовых", — заявил президент "Динамо".

Напомним, ранее Суркис пригрозил немецкому "Байеру" разбирательством в ФИФА из-за тайных переговоров с Драговичем.