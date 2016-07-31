На Олимпиаде в Рио сегодня торжественно поднимут флаг Украины

Сегодня, 31 июля, в Олимпийской деревне Рио-де-Жанейро торжественно поднимут государственный флаг Украины.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, флаг будет поднят в 23.30 по киевскому времени.

"В рамках церемонии с участием спортсменов, тренеров, официальных лиц и руководителей Национальных олимпийских комитетов будут торжественно подняты государственные флаги, прозвучат гимны стран. Также с официальным приветствием участников Игр выступит мэр Олимпийской деревни Рио и состоится обмен символическими олимпийскими сувенирами", — говорится в сообщении.

Церемонии проводятся по определенным протоколам и длятся около 30 минут, собирая одновременно разные по количеству спортсменов Олимпийские команды из разных континентов.

Вместе с флагом Украины в Олимпийской деревне во время торжественной церемонии будут подняты и флаги таких стран, как Уругвай, Иран, Боливия и Кайманские острова.

"Традиционная церемония поднятия государственных флагов стран-участниц предшествует официальному открытию каждых Олимпийских игр и символизирует готовность олимпийцев страны к участию в Играх", — отметили в НОК.

Напомним, летние Олимпийские игры-2016 пройдут с 5 по 21 августа. Украина будет представлена 206 спортсменами.