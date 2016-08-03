Сделать подарок именинникам и пройти следующий раунд ЛЧ: анонс матча "Янг Бойз" — "Шахтер"

Сегодня, 3 августа, состоятся ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Так, в Берне на поле "Стад де Сюисс" швейцарский "Янг Бойз" примет донецкий "Шахтер".

Два мяча, забитых "горняками" во Львове, не в полной мере отразили преимущество, которое команда Паулу Фонсеки имела по ходу матча. На этом после игры сошлись абсолютно все: эксперты, игроки "Шахтера", их наставник и даже главный тренер гостей Адольф Хюттер, отметивший, что его команде удалось провести на своем уровне только первые 15 минут, сообщает интернет-издание Sport.ua.

Безусловно, два мяча — отличный задел перед ответной игрой, который позволяет чувствовать себя уверенно, но в тоже время этот результат не должен расхолаживать. Нужно понимать, что во Львове "Янг Бойз" не показал и половины того, на что эта команда способна. К тому же, во втором тайме "молодые парни" после ошибки Милоша Вилотича, заработавшего удаление, остались в меньшинстве, чем намного усложнили себе задачу. Тем не менее, "желто-черные" не намерены капитулировать после первой игры. И чтобы зацепиться за шанс пройти в следующий раунд "Янг Бойз", по словам Хюттера, нужно провести идеальную игру.

На стороне "Янг Бойз" в ответном матче будут не только трибуны "Стад де Сюисс" (на матч было продано около 10 тысяч билетов), но и привычное для хозяев синтетическое покрытие поля.

В ответной встрече с "Янг Бойз" наставник "Шахтера" не сможет рассчитывать на одного из лидеров нынешних "горняков" — Бернарда. Набравший отличную форму бразилец в поединке с "Черноморцем" вывихнул плечо и вынужден будет какое-то время пропустить. На вопрос о том, кто заменит бразильца, Фонсека ответил прямо: "Тайсон". А потом добавил, что на месте Тайсона может сыграть несколько игроков — Веллингтон Нем и молодой Александр Зубков. К слову, у Зубкова (20 лет) и Ярослава Ракицкого (27) в день матча именины, но Фонсека подарков в виде выхода в основном составе не обещал. Скорее всего, вместо Бернарда сыграет либо Нем, либо Коваленко, а в центре обороны выйдет та же пара, которая была и в первой игре — Ордец—Кривцов. Все-таки во всех матчах сезона, за исключением поединка с "Черноморцем", Фонсека выпускал один и тот же состав — и вряд ли сейчас португалец будет экспериментировать.

А вот в тактическом плане "Шахтер" может сыграть по-другому. Имея преимущество в два мяча, гости вполне могут сыграть вторым номером и с одним нападающим в старте. Таким образом, Фонсека насытит среднюю линию, оставив маневр для контратак. У одного из игроков, которые эти контратаки будет разгонять — Тайсона будет особая мотивация. Поговаривают, что в Берне за ним (а также за Фредом и Марлосом) будет наблюдать помощник главного тренера сборной Бразилии Матеус Бака.

Как пишет издание, удастся ли увидеть игру украинским зрителям — пока вопрос. У телеканала "Футбол" возникли определенные трудности с организацией прямой трансляции и, вполне возможно, что "картинки" на Украину не будет.

Ориентировочные составы:

"Янг Бойз": Мвого — Суттер, фон Берген, Роча, Лецякс — Раве, Саного, Бертоне, Сулеймани — Оаро, Герндт.

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили — Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко, Тайсон — Селезнев.

Травмированные: Каниболоцкий, Шевчук, Бернард — Закария.

Дисквалифицированные: Вилотич

Напомним, во Львове голы забивали Бернард (27) и Селезнев (75).

фото: footboom.com