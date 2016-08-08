Дневник Олимпиады: украинцы вышли в финал по стрельбе из пневматической винтовки

На Олимпиаде в Рио украинцы Олег Царьков и Сергей Кулиш вышли в финал олимпийских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

По регламенту турнира, из квалификации в финал могли выйти восемь спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Царьков с показателем в 627,0 очка занял четвертое место, Кулиш, набрав 626,2 очка, завершил состязания на пятой позиции. Победителем квалификации стал итальянец Никколо Камприани с результатом в 630,2 очка. Всего в турнире участвовали 50 стрелков. Финал соревнований начнется сегодня в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский гимнаст вышел в финал Олимпиады в Рио.

Фото: НОК Украины.