Грузинский дзюдоист символическим жестом отпраздновал победу над россиянином, опубликовано видео

На Олимпиаде в бразильском Рио грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили отличился не только бронзовой медалью, но и красивой победой над российским спортсменом.

В очной схватке в весовой категории до 73 кг грузин одолел Дениса Ярцева, после чего показал сопернику характерный жест, сообщает ТСН.

Сначала Лаша отметил флаг своей страны у себя на груди, а потом ткнул пальцем в побежденного Ярцева.

Отметим, что поединок дзюдоистов состоялся 8 августа, в годовщину российско-грузинской войны, которая началась в этот день 2008 года. Своим жестом Шавдатуашвили показал, что помнит события 8-летней давности.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что нападение России на Грузию было прологом войны РФ против Украины.

Видео: gio dzvelishvili.