На Олимпиаде в Рио еще два украинца выбыли из борьбы за медали

На проходящих в бразильском Рио-де-Жанейро XXXI Олимпийских играх два украинских спортсмена потерпели досадные поражение.

Так, в фехтовании украинка Ольга Лелейко завершила выступление на стадии 1/16 финала. В индивидуальном первенстве рапиристок киевлянка проиграла неоднократном призеру чемпионатов мира и Европы француженке Астрид Гюйар — 9:15, сообщает Укринформ.

В пулевой стрельбе Олег Омельчук не смог попасть в финальную восьмерку в стрельбе из произвольного пистолета с дистанции 50 метров. Спортсмен из Ровно показал в квалификации лишь 21-й результат среди 41-го участника — 550 очков из 600 возможных. Выиграл квалификацию Чжонго Чжин из Республики Корея (567).

В медальном зачете сборная Украины идет на 31-м месте, имя в активе одно серебро и одну бронзу.

Первое место: у США (10 — 8 — 9), второе у Китая (8 — 3 — 6), третье у Венгрии (4 — 1 — 1).

Фото: НОК Украины