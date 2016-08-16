Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в испанской Примере

Вратарь турецкого "Бешикташа" и сборной Украины Денис Бойко может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

"Малага", которую возглавляет экс-тренер "Днепра" Хуанде Рамос, ведет переговоры об аренде украинского голкипера, сообщает Sport.ua со ссылкой на Milliyet.

Отмечается, что "Малага" готова арендовать 28-летнего игрока на сезон с дальнейшим правом выкупа.

Бойко должен заменить Гильермо Очоа, который перешел в "Гранаду".

Напомним, ранее сообщалось, что Бойко интересуется французский "Марсель".