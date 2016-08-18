Реабилитация за вылет из Лиги чемпионов. Анонс матча "Истанбул Башакшехир" — "Шахтер"

Сегодня, 18 августа, вечером, в Стамбуле на стадионе "Фатих Терим Башакшехир" состоится матч Лиги Европы, в котором местный "Истанбул Башакшехир" будет принимать вылетевший из Лиги чемпионов донецкий "Шахтер".

Сколь бы ни был болезненным вылет "Шахтера" из Лиги чемпионов, но две недели должно было быть достаточно и для Паулу Фонсеки, и для игроков "Шахтера", чтобы перенастроиться на новый еврокубковый турнир, пишет Sport.ua.

Название стамбульского клуба было известно только ярым фанатам турецкого футбола. Стамбул — город большой, хотя бы по той причине, что может себе позволить иметь в главной турецкой футбольной лиге сразу 5 клубов. И такие команды, как "Касымпаша" и "Истанбул Башакшехир", обречены быть в тени местных грандов — "Фенербахче", "Галатасарая" и "Бешикташа". Да и фанатов у "Истанбул Башакшехир", наверняка, меньше, чем у этой троицы, но, думается, что приезд имеющего высокую репутацию в Европе "Шахтера" соберет на трибунах стадиона "Фатих Терим Башакшехир" максимальную аудиторию в 17 800 зрителей.

Основная масса игроков "Истанбул Башакшехир" не на слуху в Европе, но двух футболистов нельзя не отметить. Первый, безусловно, Эмре Белезоглу — ему в сентябре будет 36, и можно говорить, что он "доигрывает", но какие клубы были в карьере: "Галатасарай", "Интер", "Ньюкасл", мадридский "Атлетико", "Фенербахче"! А в сборной под 100 матчей! Ну, и неплохо любителям футбола известен молдавский футболист Александр Епуряну, львиную долю своей карьеры проведший в чемпионате России.

Вся футбольная жизнь главного тренера "Истанбул Башакшехир" Абдуллы Авджы (или Авчи) проходит в Турции. Будучи футболистом, поиграл за разные клубы, проведя в общей сложности 249 матчей, забив 99 мячей. В тренерской же карьере 53-хлетнего наставника "Истанбул Башакшехир" самым ярким был период с ноября 2011 года по август 2013, когда он возглавлял сборную Турции. В "Истанбул Башакшехир" Абдулла Авджы пришел в 2014 году, и именно при нем клуб и добился своих наивысших достижений в чемпионатах — два четвертых места в 2015 и 2016 годах.

Что касается "Шахтера", то, как мы помним, зализывать раны после поездки в Швейцарию, команде Паулу Фонсеки пришлось в двух матчах чемпионата страны. Если минимальную победу над "Александрией" можно было объяснить последствиями от неудачи в Лиге чемпионов, то матч с "Карпатами" оставил вопросы. А, точнее, его первый тайм — давно уже не приходилось видеть, чтобы в нашем чемпионате "Шахтер" был таким беспомощным. Да, приложив невероятные усилия, "горняки" вывернулись из очень сложной ситуации, но это не отменяет в полной мере то недоумение, которое вызвали первые 45 минут матча на "Арене-Львов".

Матч на "Фатих Терим Башакшехир" в качестве арбитра отработает испанский рефери Хавьер Эстрада. Ему 40 лет, а категорию ФИФА имеет с 2013 года. В международной карьере испанца 28 матчей, но сегодняшний с участием украинской команды будет первым. Что же до выносимых наказаний, то пенальти он ставил 7 раз — 5 хозяевам и 2 гостям. Две из пяти красных карточек Эстрадой были показаны хозяевам, а три — гостям. По 106-ти желтым же приблизительно паритет — 56 хозяевам и 50 гостям.

Ориентировочные составы:

"Истанбул Башакшехир": Волкан Бабаджан, Ялчын Айхан, Эмре Белезоглу, Епуряну, Вишча, Моссоро, Мехмет Батдал, Дока, Эрен Албайрак, Махмут Текдемир, Угур Учар

"Шахтер": Пятов, Кучер, Исмаили, Ракицкий, Коваленко, Срна, Степаненко, Марлос, Фред, Тайсон, Селезнев

Напомним, первый матч подопечные Паулу Фонсеки проведут на выезде, ответный — 25 августа во Львове.

Фото: ФК "Шахтер"